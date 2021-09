30 personnalités montréalaises qui nous inspirent

Dans le cadre de la série Métro x Trente, on vous présente 30 personnalités montréalaises férues de nouvelles locales et du Journal Métro.

Métro fait peau neuve! Pour l’occasion, nous avons dressé la liste de 30 personnalités montréalaises qui façonnent la ville et qui représentent bien l’évolution de notre vision.

Certaines sont des figures établies, d’autres des forces émergentes, mais toutes ont une influence majeure au sein de leur industrie. Ces Montréalaises et Montréalais agissent concrètement pour changer les choses, pour offrir des services nécessaires et pour ouvrir la conversation malgré les différences, parce qu’ils ont à cœur le développement social de notre ville. Ce sont des artistes, des autrices, des designers, des chefs, des musiciens et musiciennes, des activistes ; ce sont des voix diversifiées qui nous ont inspirés dans l’élaboration de notre nouvelle vision hyperlocale. Ainsi, nous soutenons et mettons en lumière les communautés montréalaises de tous les horizons.

Nous vous présenterons chaque semaine les portraits de trois personnalités et vous découvrirez ainsi leurs projets, leurs ambitions et leurs engagements.