Métro x Trente présente Samantha-Tara Mainville

La créatrice derrière Heirloom Hats maîtrise l’art du chapeau coloré à la silhouette surprenante et à la palette de couleurs variées.

Moteur de motivation

Les nouvelles idées qui me viennent! Elles me poussent à toujours vouloir continuer. L’envie de tester ma vision et d’aller au bout de celle-ci me stimule énormément. Je suis une fanatique de textiles. À la base, l’inspiration me vient surtout des fibres, des textures et des couleurs. C’est souvent le point de départ de mes collections.

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

La designer Audrey Cantwell, la créatrice d’Ovate. Son modèle d’affaires m’inspire beaucoup. Elle s’est acheté une maison victorienne et elle a transformé son grenier en lieu de travail. Elle semble avoir un bel équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle… Et c’est vraiment quelque chose de difficile à atteindre en tant qu’entrepreneure!

Inspiration

Je suis quand même une âme solitaire (ce qui ne m’empêche pas d’aimer socialiser par moments). Alors, ce qui me fait le plus de bien quand je veux me ressourcer, c’est de me promener en nature. Je ne vais pas à un seul endroit précis; je change d’une fois à l’autre.

Un souhait pour l’avenir de Montréal

De ne pas perdre nos droits. Ce n’est pas seulement un souhait pour Montréal, mais aussi pour le Canada entier. Ce qui se passe par exemple au Texas par rapport au droit à l’avortement m’inquiète pour l’avenir. Je trouve qu’on assiste à des retours en arrière impensables. Quand je constate que des décisions aussi insensées sont prises aux États-Unis, je suis préoccupée par ce qui pourrait se passer ici.

Endroit préféré à Montréal

J’aime être au bord de l’eau. J’apprécie plus particulièrement la piste cyclable qui longe la rivière des Prairies, sur le boulevard Gouin. Cet endroit me rappelle de beaux moments avec mon grand-père qui m’y amenait souvent quand j’étais jeune. On faisait des randonnées à vélo et on s’arrêtait pour pique-niquer.

Votre quartier

Parc-Extension. Ce que je préfère de ce quartier, c’est qu’il est multiculturel. J’aime aussi qu’il soit tout près de quartiers créatifs que j’apprécie, comme la Petite-Italie, Villeray, le Mile End et le Mile-Ex.

Et dans le quartier que vous habitez (Parc-Extension)?

Le resto-bar Cicchetti. Il est situé tout juste à côté d’un chemin de fer. Ce que je préfère par-dessus tout, c’est lorsque je suis installée sur leur terrasse (que j’aime énormément!) et que le train passe. J’ai tout à coup l’impression d’être transportée à New York. Ça me sort automatiquement de mon quotidien. C’est comme si j’étais dans un autre monde, alors que je suis seulement à cinq minutes à pied de chez moi.