Métro x Trente présente Caribou Magazine

L’équipe du magazine Caribou dresse un beau portrait de la culture culinaire, gastronomique et agroalimentaire québécoise, sans même faire de recettes.

Moteur de motivation

Audrey: Le magazine Caribou parle de tout ce qui touche la scène agroalimentaire québécoise et s’efforce de faire rayonner la culture culinaire d’ici. On a envie de traiter de différents sujets plus en profondeur, comme la provenance de notre nourriture et l’achat local. Geneviève: On désire aussi aller rencontrer les humains derrière les aliments, de faire découvrir les gens qui nous nourrissent et les autres métiers moins connus de cette industrie, des agriculteurs aux restaurateurs en passant par les libraires qui vendent des livres et des magazines de bouffe.

Un projet qui vous tient à cœur

Geneviève: Notre grand projet, c’est de continuer à faire vivre notre magazine papier, contre vents et marées. On sait à quel point c’est difficile de réussir à le faire par les temps qui courent. Pour nous, c’est déjà un bel accomplissement. Véronique: On était juste notre petit groupe au départ, mais ça fait maintenant deux ans que nous avons des employés. On a de plus en plus de gens qualifiés et expérimentés qui travaillent avec nous et ça nous rend bien fières.

Inspiration

Véro: Caribou a longtemps été nomade. Ça ne fait que quelques mois que nous avons des bureaux fixes. Quand on a commencé à travailler sur le magazine, on faisait presque toutes nos réunions au Bistro Beaufort. On a aussi souvent loué des bureaux au Cornélien (espace de coworking). Ce sont deux endroits très symboliques et marquants pour nous. Plusieurs idées ont été lancées et des numéros créés en ces lieux.

Endroit préféré à Montréal

Geneviève: On est toutes d’accord pour nommer les Marchés publics de Montréal, pour le contact privilégié avec les producteurs et la belle variété des produits de saison. Audrey: C’est des endroits où il y a toujours beaucoup de vie et d’action. Véronique: Ils sont directement en lien avec la mission de notre magazine. On peut y découvrir de nouveaux produits et jaser avec les marchands pour en apprendre plus sur leur production. On a fait beaucoup de portraits et de projets en collaboration avec les différents marchés publics de Montréal.

Votre quartier

Nos bureaux sont situés à la limite des quartiers Outremont et Mile-Ex. Audrey: Le principal attrait de ce quartier, c’est sa situation géographique, mais aussi son côté brut et industriel. Il y a beaucoup d’artistes et de créateurs qui s’y sont installés. On est d’ailleurs tout juste à côté des bureaux de Moment Factory.

Un endroit à découvrir dans cette zone

Geneviève: La taverne Atlantic. Avec sa superbe terrasse sur le toit, c’est une bonne adresse pour les 5 à 7! La place parfaite pour aller décompresser après une dure journée de labeur au bureau. Ils ont une excellente sélection de cocktails et de bons vins au menu.

Audrey: Le café Les Faiseurs, où on peut boire du bon café et très bien manger.

Véro: On y a même fait des cours de poterie, Audrey et moi. C’était vraiment agréable!