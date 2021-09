Métro x Trente présente Justin Lessard-Wajcer

Jeune scientifique innovateur, Justin Lessard-Wajcer a significativement amélioré l’imagerie médicale du cerveau, en plus de créer son propre média traitant de santé mentale.

Moteur de motivation

Je veux changer le monde et m’assurer de rendre la vie des gens plus facile et saine. C’est ma mission, et toutes les initiatives que je crée vont dans cette direction. Je me réveille le matin en me disant: «Si je peux avoir un impact sur la santé d’une seule personne, ça vaut tout le travail, l’acharnement et la persévérance que j’y mets.»

Un projet qui vous tient à cœur

Nurau, une startup montréalaise qui se consacre au bien-être durable de tous. Chez Nurau, nous croyons qu’il vaut mieux prévenir que guérir. En ce moment, le taux de burnout, de dépression et de stress au travail est très, très élevé. Déjà répandu avant la COVID-19, ce problème – qu’on peut qualifier de fléau – s’est accentué pendant la pandémie. Notre technologie permet l’élimination de la solitude via un réseau social qui prévient les problèmes de santé mentale au travail. Notre application vise à diminuer ce sentiment par le biais d’interactions et de conversations avec des experts en santé mentale, en méditation et en yoga, notamment.

Inspiration

Quand on est dans le jus jour après jour, c’est difficile d’être créatif. Pour être bien, c’est très important de prendre des pauses. De mon côté, ce qui me fait du bien, c’est la course. Elle me permet d’être seul avec mes idées et de diminuer mon niveau de stress. J’écoute aussi des documentaires et je lis des livres qui ne traitent pas de neurosciences ou d’entrepreneuriat. J’ouvre mes horizons; on ne sait jamais ce qui peut nous inspirer!

Un souhait pour l’avenir de Montréal

Un monde plus sain où la santé mentale n’est plus taboue et où on arrive à en parler ouvertement et collectivement. Mon souhait plus spécifique pour Montréal: plus d’investissement dans nos jeunes entrepreneurs, créatifs et scientifiques, qui forment et inventent le monde de demain. C’est la clé pour qu’on devienne davantage un pôle mondial de créativité et d’innovation.

Endroit préféré à Montréal

Le belvédère du Mont-Royal. C’est là où a eu lieu ma première rencontre avec l’amour de ma vie. La magie a opéré! Depuis, ce lieu occupe une place spéciale dans mon cœur. J’aime aussi y aller pour m’inspirer, relaxer et planifier mon avenir.

Votre quartier

Le Plateau-Mont-Royal. C’est un coin excitant et fantastique. J’y suis très attaché, notamment parce que mes grands-parents et ma mère viennent du Plateau. De plus, les bureaux de Nurau y sont basés. J’adore l’atmosphère et l’environnement du quartier!

Un endroit à découvrir dans Le Plateau-Mont-Royal

La rue Duluth. Pas pour un commerce en particulier, mais plutôt parce que c’est un endroit que j’adore pour son essence, la culture, l’authenticité de tous les endroits qui s’y trouvent. Quand je me promène sur cette rue, de Saint-Hubert jusqu’au Mont-Royal, j’ai l’impression de visiter une autre ville.