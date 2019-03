Sortie d’un album en trois parties pour la chanteuse Geneviève Racette

Après un peu plus de deux ans sans nouvelles compositions, l’auteure-compositrice-interprète Geneviève Racette donne un avant-goût de son prochain album No Water, No Flowers. La Dorvaloise revient en force avec un concept bilingue aux influences folk-country de dix chansons, qui seront publiées au compte-goutte jusqu’en mai.

Les gens ne se jettent pas sur un album dès sa sortie. J’ai donc voulu trouver une formule qui permettrait de réchauffer le public le plus longtemps possible et garder le momentum», explique l’artiste de 28 ans.

Les trois premiers titres, Northern Star, Parachute et Sans toi ont été rendus disponibles pour les téléchargements en ligne le 1er février, et déjà plus de 45 000 écoutes ont été comptabilisées. Deux semaines plus tard, Geneviève Racette faisait partie du top 10 de ICI Musique Chansons de Sirius XM, côtoyant des chansons de Marie Mai, Corneille et Kevin Parent.

Trois autres chansons seront présentées le 5 avril, puis les quatre dernières le seront le 24 mai au moment de la sortie officielle de l’album complet.

Journal intime

Ayant grandi avec une mère pianiste et un père guitariste, la musique a toujours été une partie importante de la vie de la chanteuse. Ses premiers spectacles avec l’harmonie de l’école secondaire Dorval-Jean XXIII ont été l’élément déclencheur de son envie de partager sa musique. Elle a ensuite peaufiné sa plume à l’École nationale de chanson de Granby.

C’est une forme de thérapie pour moi, l’écriture. D’ailleurs, je sens vraiment que j’ai trouvé mon son avec No Water, No Flowers. C’est un album très personnel. Comme un journal intime. Si les gens écoutent mes chansons, ils pourront presque apprendre à me connaître», partage Geneviève Racette.

C’est au retour de deux semaines de préproduction dans les montagnes de Banff, en Alberta, que tout a été enregistré dans un studio montréalais en seulement quatre jours. L’artiste, qui aime être en contrôle de son art, en assume elle-même la composition, la production et la promotion.

En 2014, son premier album Geneviève Racette propulsait sa carrière avec le succès Bricolage. Deux ans plus tard, Les aurores boréales devenait son deuxième album francophone.

Elle prépare maintenant le lancement de son troisième opus au restaurant Sala Rossa du boulevard Saint-Laurent, à Montréal.