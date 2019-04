Une déclaration pour reconnaître Montréal comme «ville d’excellence pour la musique métal»

Les élus municipaux seront appelés à décider s’ils veulent reconnaître Montréal en tant que «ville d’excellence pour la musique métal» alors qu’une résolution en ce sens sera présentée lundi pendant la séance du conseil municipal.

«La musique métal québécoise, avec Montréal comme épicentre, est reconnue mondialement pour sa qualité et la vivacité de sa scène locale», souligne la résolution, qui sera présentée lundi par le conseiller Craig Sauvé et appuyée par les élus de Projet Montréal Sterling Downey et Jocelyn Pauzé.

Afin de souligner «la contribution importante» de ce genre musical à la «vie culturelle» de la métropole, la résolution propose que la Ville «se reconnaisse officiellement comme ville d’excellence mondiale en matière de musique métal».

Pour justifier cette demande, M. Sauvé souligne entre autres dans ce document que «plusieurs livres ont été écrits sur le sujet de la musique métal québécoise et la place importante qu’occupe Montréal dans cet écosystème culturel».

Le conseiller de l’arrondissement du Sud-Ouest note également que de nombreux groupes de musique métal montréalais «ont connu et connaissent encore du succès aux niveaux local, national et mondial». La métropole a entre autres été le berceau des groupes Kataklysm, Slaves on Dope et The Agonist. Montréal est également l’hôte depuis une dizaine d’années du festival Heavy Montréal, qui se tient chaque été au parc Jean-Drapeau.

Le document demande par ailleurs que la Ville remercie les différents acteurs du milieu, qui comprennent tant les compositeurs, les animateurs de radio qui font la promotion de ce type de musique ainsi que les bénévoles qui contribuent à la tenue de festivals spécialisés dans ce genre musical.