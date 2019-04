La virtuose chinoise Yuan Shen sera de passage à la paroisse des Saints-Anges

L’organiste chinoise et lauréate du Concours international d’orgue du Canada (CIOC) Yuan Shen fera une prestation musicale à la paroisse des Saints-Anges de Lachine, dimanche. Elle présentera sur orgue des œuvres de Bach, Mendelssohn, Widor et Liszt, dans le cadre de la 17e saison des Saints-Anges en musique.

Q: Qu’est-ce qui vous a mené vers la musique?

R: J’ai commencé à étudier le piano à l’âge de quatre ans puis l’orgue électronique à sept ans, car mon père était professeur au Conservatoire de musique de Shenyang. Mes deux parents étaient musiciens, d’ailleurs. J’estime que le gène de la musique doit être héréditaire. J’apprécie la musicienne que je suis aujourd’hui.

Q: Quel serait votre plus grand moment de fierté?

R: J’ai toujours ressenti une énorme pression pour avoir grandi en tant que «fille du célèbre professeur Xiaoming Shen». Chaque fois que je livrais une bonne performance en concert, on me disait que c’était grâce à l’influence de mon père. Si j’échouais, on me disait que je gênais son nom. En grandissant, j’ai utilisé cette pression pour travailler deux cents pour cent plus fort que les autres, et c’est là que cet acharnement est devenu un bonheur pour moi. Car, un jour, les gens ont commencé à me reconnaître et à se référer à mon père comme étant «le père de la professeure Yuan Shen».

Q: En tant que professeure d’orgue, quelle est la dynamique entre enseigner et jouer sur scène?

R: Je dois toujours rester sur la scène pour m’assurer d’avoir plus d’expérience que mes élèves. Lorsque j’enseigne, je sens que les connaissances passent par ma langue et les étudiants sont enclins à me poser des questions qui peuvent être parfois surprenantes. Il y a des fois où je ne peux pas dormir, car je me demande comment leur donner le meilleur exemple possible. Je sens que je grandis avec mes étudiants, et c’est une expérience magnifique.

Q: Quelle atmosphère allez-vous tenter de créer durant le spectacle?

R: Avec la superbe musique de Bach, je vais parcourir l’histoire de l’orgue aux côtés de mon public. La musique allemande, qui est polyphonique, et la musique française, qui offre des mélodies et harmonies, apporteront un bel équilibre entre la grande musique de ces deux pays.

Q: Pourquoi avoir choisi Montréal?

R: J’aime beaucoup Montréal. Cette ville est pleine de culture et de gens avec de hauts niveaux d’éducation (et beaucoup de bons restaurants aussi). Je m’y sens comme en Europe. Je peux jouer différents types de musique qui seront toujours bien reçus: académique, sérieuse, folle, moderne ou amusante, relaxe, charmante ou populaire. Il est difficile de trouver un public qui vous comprenne. Montréal est donc une ville merveilleuse pour un musicien, car les gens ont cette belle ouverture.

Le spectacle d’orgue présenté par Concerts Lachine se tiendra le dimanche 28 avril, 15h, à la paroisse des Saints-Anges (1400, boulevard Saint-Joseph, Lachine). L’entrée est gratuite.

Parcours

Yuan Shen est la première Chinoise à avoir terminé ses études de doctorat en interprétation d’orgue à Tokyo, au Japon, et à Berlin, en Allemagne. En 2017, elle a remporté le Prix du public Richard Bradshaw au CIOC, pour sa performance à la Basilique Notre-Dame de Montréal.

Mme Shen est aujourd’hui professeure adjointe d’orgue au Conservatoire central de musique de Pékin et directrice artistique du Festival international d’orgue et d’orgue électronique de la capitale chinoise. Elle fait également partie des quatre organistes en vedette dans le documentaire Pipe Dreams de Stacey Tenenbaum, qui sera présenté pour la première fois au Festival international du documentaire canadien Hot Docs, à Toronto.