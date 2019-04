Phase Flora entamée dans Lachine-Est

Les travaux d’excavation pour la phase Flora du projet immobilier VillaNova, situé à l’angle du boulevard Saint-Joseph et de l’avenue George-V, sont maintenant en marche. L’investissement de 75 M$ permettra l’éventuelle édification de trois tours à condos de dix étages, prévoyant 174 unités et un rez-de-chaussée commercial, qui devraient être habitables d’ici fin 2020.

«C’est un projet écoresponsable que l’on commence aujourd’hui, dans lequel nous avons investi beaucoup de temps et de passion, partage Didier Heckel, directeur planification et développement immobilier pour Développements Lachine Est. Nous y avons également intégré de la mobilité et avons adopté une pensée verte. On espère pouvoir continuer dans cette lancée.»

Même si les constructions sont bien loin d’être complétées, des acheteurs ont déjà mis la main sur 60% des unités en chantier.

«Ça fait longtemps qu’on regarde ce développement, mentionne Francine Bourdeau, future propriétaire sexagénaire d’un condo de Flora. Mon mari et moi avons choisi ce lieu près de l’eau pour passer le reste de nos jours. C’est une formule tout-en-un avec un espace de gym, de la restauration et des concepts écologiques.»

La phase Flora marquera la dernière étape du développement sur le terrain de l’ancienne usine Jenkins. Le permis de construction était l’unique pièce manquante puisque la décontamination du sol avait déjà été faite lors du déploiement des maisons de ville, déjà toutes vendues.

Services de proximité

Avec le potentiel de 4 000 nouveaux arrivants qu’offre VillaNova, les commerçants de la rue Notre-Dame pourraient bénéficier d’un plus grand trafic de clients. C’est d’ailleurs ce qu’en pense Alexandra Pagé, propriétaire de la boutique d’accessoires pour enfants Glup, qui a souligné que le développement serait également profitable pour les nouveaux résidents puisqu’ils auront des commerces tout près.

En termes de mobilité, des vélos électriques et des véhicules Communauto seront mis à la disposition des résidents, en plus d’être à cinq minutes de marche de la gare du Canal et de voies cyclables.

«Si tout le monde s’oriente vers le transport de cette manière, c’est ce qui fera qu’à long terme l’arrondissement aura des désertes plus fréquentes et qu’il ne sera plus nécessaire de posséder une voiture pour avoir accès aux services de proximité, indique le directeur du Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME), Jonathan Théorêt.»

La prochaine étape de VillaNova sera la phase Mittal, qui consistera à décontaminer le terrain au sud de Saint-Joseph, pour un nouveau développement immobilier. Selon ce qui sera trouvé dans les sols, les travaux pourraient coûter des dizaines de millions. Les systèmes d’aqueduc devront d’abord être construits par l’arrondissement avant que le promoteur puisse y mettre la main.