Prolongements du REM: des études pour 2020, promet François Bonnardel

La Caisse de dépôt et placement du Québec étudiera d’ici l’an prochain différentes demandes de prolongements du Réseau express métropolitain (REM) ainsi que la mise en place d’un «nouveau mode de transport collectif électrique» reliant l’est de l’île de Montréal au centre-ville.

«Aujourd’hui, c’est un grand plaisir pour moi de vous confirmer une bonne nouvelle. En effet, notre gouvernement a récemment mandaté la Caisse de dépôt et placement du Québec pour entreprendre des études préliminaires pour le prolongement du REM vers Laval et au sud de la métropole et la Caisse a accepté d’entreprendre rapidement ce mandat», a déclaré lundi le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, lors d’un conférence tenue au Palais des congrès de Montréal dans le cadre du forum stratégique annuel sur le transport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La semaine dernière, le Parti libéral du Québec a semé le doute au sujet de cette promesse de la Coalition avenir Québec (CAQ), affirmant en commission parlementaire qu’aucune demande officielle concernant ces éventuels prolongement du tracé du train électrique n’avait été effectuée par Québec à CDPQ Infra, la filiale de la Caisse responsable du projet du REM.

En campagne électorale, la CAQ s’était engagée à prolonger le tracé du futur réseau de train léger automatisé de 22 kilomètres sur la Rive-Sud pour desservir Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu et de 17 kilomètres sur la Rive-Nord afin d’atteindre le centre de Laval. De tels prolongements feraient passer de 67 à 106 kilomètres le tracé du REM.

«Ces ajouts répondent aux demandes de la population en visant l’amélioration de ces axes hautement stratégiques», a affirmé M. Bonnardel.

Le gouvernement Legault promet également de s’attaquer au manque de transport collectif dans l’est de Montréal, notamment dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Le ministre a dévoilé lundi quelques détails de ce futur mode de transport «structurant», qui fait partie des projets à l’étude dans le premier budget de la CAQ.

«Nous donnons également à CDPQ Infra le mandat d’évaluer l’implantation d’un nouveau système de transport collectif électrique dans l’est de Montréal. Ce nouveau système devra relier l’est de Montréal et le Cégep Marie-Victorin au centre-ville et permettrait de simplifier la mobilité dans tous ces quartiers», a-t-il dit.

«Les résultats et analyses détaillés sont attendus au courant de l’année prochaine», a-t-il ajouté.

Le ministre du gouvernement Legault n’a toutefois pas mentionné la possibilité de prolonger le tracé du REM de 700 mètres afin de relier la future station du train léger à l’aéroport Montréal-Trudeau, prévue pour 2023, et la gare multimodale de Dorval, qui accueille les trains d’exo et de Via Rail. Ce prolongement est notamment réclamé par la corporation Aéroports de Montréal et par certains élus municipaux.

Le REM est un système de train léger qui reliera notamment la Rive-Nord et la Rive-Sud et l’ouest de l’île au centre-ville de Montréal, en plus d’offrir une desserte vers l’aéroport de Montréal. Sa mise en fonction complète est prévue d’ici la fin de 2023.