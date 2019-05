Ouverture d’un concours de photos à Dorval

Le concours annuel de photographie de Dorval revient avec «Dorval, tu m’inspires!» comme nouveau thème cette année. Les résidents pourront proposer leurs photos dans le but de faire découvrir leur municipalité sous différents angles.

Les participants seront sélectionnés selon les trois catégories d’âge, soit 12 ans et moins, 13 à 17 ans et 18 ans et plus. En plus de la possibilité de voir leur photographie publiée en première page d’un futur communiqué de la Cité, les gagnants se mériteront des prix tels qu’un chèque cadeau du Service des loisirs et de la culture, un safari photo au Zoo Ecomuseum et des sorties au cinéma.

L’ouverture officielle du concours se fera lors du lancement de la programmation culturelle estivale, le samedi 1er, de 11h à 16h, au centre culturel Peter B. Yeomans. Les intéressés auront ensuite jusqu’au 21 juillet pour soumettre une photo par l’entremise de l’adresse courriel culture@ville.dorval.qc.ca.

514 633-4170