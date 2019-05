Une centaine de voitures anciennes exposées sur la rue Notre-Dame

Les passionnés d’automobile pourront profiter d’une journée d’exposition d’une centaine de voitures anciennes et classiques sur la rue Notre-Dame de Lachine, entre la 6e à la 18e Avenue.

Organisée par les commerçants de l’Association centre-ville de Lachine (ACVL), cette neuvième édition d’exposition présentera des bolides issus de différentes époques.

«C’est très rassembleur comme événement et ça a quelque chose d’unique en son genre, explique Alexandra Pagé, présidente de l’ACVL et propriétaire de la boutique d’accessoires pour enfants Glup. Les voitures anciennes ont quelque chose de nostalgique et d’historique, tout comme l’arrondissement.»

Les curieux pourront déambuler de 10h30 à 15h30 pour contempler les véhicules et profiter des activités. Tout au long de l’événement, il y aura des kiosques de nourriture, de la musique rétro et du karaoké. Des espaces de maquillage et des ballons gonflés à l’hélium seront aussi disponibles pour les enfants.

«Chaque année, c’est très festif et ça sort de l’ordinaire, ajoute Mme Pagé. C’est l’occasion à tous les Montréalais de venir découvrir un nouveau coin de pays.»

Il sera à prévoir que la rue Notre-Dame sera complètement fermée à la circulation durant la journée. L’accès se fera uniquement à pied. L’événement sera gratuit.

Dimanche 2 juin, 10h30 à 15h30, rue Notre-Dame, entre la 6e à la 18e Avenue.