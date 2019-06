Deuxième série de courses aux Mardis Cyclistes

Les amateurs de vélos ont su profiter d’une belle température lors de la deuxième étape des Mardis cyclistes de Lachine, en face du parc LaSalle. Parmi les participants, plusieurs ont de nouveau sorti victorieux.

Durant la Coupe des jeunes des femmes, Maxim Lapointe a décroché son deuxième gain consécutif avec 56 points, lui permettant de conserver son titre au classement général avec un cumulatif de 112 points. Ophélia Leroux et Clémence Cousineau l’ont talonnée de près avec respectivement 44 et 35 points pour les 16 kilomètres parcourus.

Du côté des hommes, Justin Roy s’est échappé dès les premiers tours et a récolté 56 points. Cette deuxième victoire lui a permis de rester en haut de classement avec 111 points. Derrière lui, Napoléon et Hinse ont obtenu 44 et 35 points.

Au cours de la Coupe relève masculine, les 22 tours de piste ont permis à Matisse Julien de marquer le coup de nouveau avec 63 points. Son total personnel de 128 points le place en tête, juste au-dessus de Charles Duquette et Léonard Péloquin, tous deux ayant touché 41 et 35 points.

Pour la catégorie féminine, Coralie Lévesque est restée en contrôle lors de sa course et a assuré son avance au classement général. Ses 56 points se sont ajoutés à ceux obtenus à la première étape pour un cumulatif de 111 points. Anne Flora Robert, 45 points, et Britanie Cauchon, 31 points, ont franchi la ligne d’arrivée pour saisir les deuxième et troisième places.

Résultats