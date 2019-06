Un résident de Dorval passe de l’infanterie à l’écriture

Le Dorvalois et officier vétéran de l’infanterie canadienne Dave Morrow sera présent à la bibliothèque de la Cité pour le lancement de son guide de mise en forme et de mobilité The Nimble Warrior.

Publié en mars, le livre offre à travers ses 82 pages des pistes pratiques pour ceux qui désirent augmenter leurs performances physiques, tout en assurant une diminution des risques de blessures.

C’est après avoir lui-même été blessé au dos lors du déploiement d’une opération militaire en Afghanistan, en 2011, que Dave Morrow a vu sa vie prendre un tout autre tournant. Il s’est retrouvé du jour au lendemain alité, obligé d’exécuter des mouvements et des exercices de réhabilitation pour retrouver un corps mobile et en santé.

Cette épreuve a permis au vétéran de se remettre sur pied et de participer à plusieurs courses, telles que des triathlons et des Spartan Races. Ensuite est venue l’envie d’aider ceux qui vivent à leur tour des situations difficiles.

The Nimble Warrior est un aperçu de l’histoire de M. Morrow et des raisons pour lesquelles il est aujourd’hui au service de la communauté. Ce dernier s’adresse surtout aux vétérans, aux premiers répondants et à tous ceux qui sont intéressés par la mise en forme.

Une séance de yoga et d’étirements d’une trentaine de minutes introduira le lancement pour partager certains des exercices présents dans l’ouvrage. L’auteur prendra ensuite part à la signature des exemplaires.

Dimanche 16 juin, de 14h à 15h30, à la bibliothèque de Dorval (1401, chemin du Bord-du-Lac). Entrée gratuite et aucune inscription requise.