Renouveau à l’école Martin-Bélanger de Lachine

La cour de l’école primaire Martin-Bélanger de Lachine sera transformée dans le cadre du projet Sous les pavés, orchestré par l’organisme Revitalisation Saint-Pierre. Des résidents engagés et une vingtaine de bénévoles mettront la main à la pâte lors d’une journée de dépavage.

Ce seront 100 mètres carrés d’asphalte qui seront enlevés à la main et remplacés par des végétaux et des infrastructures vertes, samedi.

La section de la cour choisie sera celle où avaient été plantés quelques arbres. En raison de leur état de croissance désolant, douze nouvelles pousses seront mises en terre. Trois remplaceront les arbres morts et neuf autres viendront s’ajouter au décor. Une bordure sera ensuite aménagée autour avec des arbustes pour les protéger.

«L’asphalte de la cour était en état de décomposition, indique la directrice l’école, Christine Renaud. C’est pour cette raison que nous avons fait la demande auprès de la commission scolaire pour retaper l’espace au grand complet.»

Les parents et les élèves de l’école ont participé à différentes activités au cours des derniers mois pour imaginer et concevoir un lieu à leur image et adapté à leurs besoins. Leur implication permettra la concrétisation de ce grand projet.

Plus tard durant l’été, de nouvelles structures de ballon poire seront installées et le marquage de jeux au sol sera refait.

Stimuler

Avec ce renouveau, Mme Renaud estime que la cour sera plus attrayante pour les jeunes qui désirent venir y jouer puisque celle-ci n’est jamais fermée. Pour la communauté, cela pourrait également devenir un milieu accessible pour aller y faire un pique-nique ou bien pour jouer les soirs et les weekends.

«En ce moment, ce n’est pas très intéressant, ajoute-t-elle, mais une fois que tout sera terminé, ce sera beaucoup plus stimulant et surtout plus sécuritaire.»

L’école prévoit d’ailleurs d’ajouter une période de récréation en après-midi, l’an prochain. Mais d’abord, il était nécessaire de rendre le terrain de jeu aussi plaisant que possible pour les jeunes.

En plus de fournir un espace collectif chaleureux, le nouvel aménagement permettra aussi de gérer les eaux de pluie.

Agir

Le projet Sous les pavés vise à revitaliser les espaces publics et communautaires en les déminéralisant à la main de manière participative. Les solutions créatives proposées par Revitalisation Saint-Pierre permettent de sensibiliser la communauté vis-à-vis de leur pouvoir d’agir.

«Sous les pavés nous permet de favoriser l’expression et la participation directe des citoyens en tout temps, et dans toutes les sphères d’action et de décision», indique le directeur général de Revitalisation Saint-Pierre, Vincent Eggen.

L’organisme se donne pour mission de favoriser les activités permettant la revitalisation urbaine du quartier Saint-Pierre par la mise en place de ressources humaines, financières et matérielles.

Le projet Sous les pavés a pu compter sur le soutien de l’organisme environnemental GRAME, de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, puis d’élus et entreprises de Lachine pour la fourniture de matériel, de conseils et de dons.