Symposium de l’espoir: des artistes s’exposent pour la cause

L’art et le sport s’uniront à Lachine lors de la première édition du Week-end de l’espoir, dont les activités seront au profit des trois hôpitaux pour enfants de Montréal. Le Soccerplexe Catalogna sera notamment l’hôte du Symposium de l’espoir, destiné au grand public.

Dès samedi, plus de 90 peintres et sculpteurs de la province participeront au symposium afin d’exposer et vendre leurs œuvres pour la cause.

«En tant que peintre, j’ai moi-même participé à plusieurs symposiums et je m’étais souvent fait avoir par la pluie, partage l’organisateur et résident de Pointe-Claire, Michel Dugas. Il me fallait trouver un endroit qui serait accessible, beau temps ou mauvais temps.»

De 10h à 17h, des artistes de Lachine seront présents, en plus d’une vingtaine originaire de l’Ouest-de-l’Île. L’artiste peintre française Rachel et l’artiste de Baie-Saint-Paul Stefan Horik, qui sera le président d’honneur, feront aussi la promotion de leurs créations.

«On veut toucher la population locale, mais nous aurons la chance d’avoir un statut international», ajoute l’homme de 63 ans.

Une partie des profits amassés durant les deux journées du Symposium de l’espoir sera offerte au CHU Sainte-Justine, à la Montreal Children’s Hospital et à l’Hôpital Shriners pour enfants.

Un tableau collectif sera ensuite réalisé et signé par tous les artistes présents. L’œuvre, ponctuée de différents coups de pinceau, sera mise en vente pour bonifier la contribution.

Inclure le sport

Avec le grand espace qu’offre le Soccerplexe, deux de ses terrains seront utilisés durant le week-end pour les parties d’un tournoi de soccer amical contribuant également à la collecte de fonds. Les équipes formées de députés, d’élus municipaux, de dirigeants de clubs sportifs et de membres d’entreprises s’affronteront pour le plaisir des spectateurs.

La compétition, qui aura pour président d’honneur l’animateur de TSN Radio, Tony Marinaro, sera en collaboration avec l’organisme la Coupe internationale – les enfants jouent pour les enfants (CIEJE). Depuis sa fondation en 2006, plus de 400 000$ ont été remis par la CIEJE aux hôpitaux pour enfants de Montréal.

«Nous n’avons pas déterminé d’objectif pour cette première édition, mentionne Michel Dugas. Ce que nous souhaitons, c’est contribuer le plus possible et répéter l’événement chaque année. Ce sera mon projet de retraite.»

Une scène sera montée pour accueillir des musiciens bénévoles tout au long de la fête. Des activités familiales s’ajouteront à la programmation, dont un avant-midi de maquillage pour enfants, dimanche, et des animations de clowns.

Le Week-end de l’espoir au Soccerplexe Catalogna de Lachine (775, 1ere Avenue), les 10 et 11 août, de 10h à 17h. Entrée gratuite.