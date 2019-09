Activités pour tous les goûts

L’agenda communautaire est offert aux organismes à but non lucratif du Sud-Ouest. Pour y figurer, faites parvenir un texte d’au plus 75 mots, au plus tard le vendredi précédant la parution à redaction.ouest@metromedia.ca.

Essais gratuits

Le centre Loisirs & Culture Sud-Ouest propose une gamme d’activités pour adultes et enfants dont le Yumba, yoga, théâtre ou le Hot Booty Ballet, un cours qui raffermit le postérieur. On propose aussi le Capoeira, un art martial afro-brésilien qui tire ses racines dans les techniques de combat et danse. À surveiller les essais gratuits dans la semaine du 3 septembre de zumba ou d’art, de soccer (pour les 5-12 ans). Infos : http://www.lcso.ca/

Un vent de nouveautés

La programmation du Centre culturel Georges-Vanier présente 10 expositions et plus de 10 nouveaux cours et ateliers. Danse Bollywood, percussions, breakdance ou danse urbaine, création littéraire, cours de piano, 6@9 créatifs, rencontre d’artistes, tables rondes thématiques et plusieurs activités inédites seront au programme. Les inscriptions se prennent jusqu’au 8 septembre. Le centre est ouvert malgré les travaux qui sont en cours à l’intérieur du bâtiment. L’entrée se fait par la porte du côté ouest du bâtiment au 2450 rue Workman. Infos : https://www.ccgv.ca/

À vos mailles!

À partir du 4 septembre, tous les mercredis, entre 13h30 et 15h30, la bibliothèque Georges-Vanier accueille les adeptes de tricot. Une occasion d’apprendre pour les débutants qui côtoient d’autres gens plus expérimentés. Un thé est servi.

Virage vert

En 2014, Michelle Laurin a découvert le mouvement zéro déchet. Elle a décidé de changer ses habitudes qui lui a permis d’économiser 30 000 $ par année en achetant bio, écolo et local. Elle donne une conférence sur les changements écoresponsables à la bibliothèque Marie-Uguay, le 4 septembre à 18h30.

Fête de quartier

Enfin, le Festival de la Petite-Bourgogne aura lieu le samedi 7 septembre au Parc Vinet, de 12 h à 21 h. Tous les résidents sont invités à participer à cette fête de quartier qui en est à sa 33e édition!