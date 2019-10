10 ans de photos au CFP de Lachine

En l’honneur de son 10e anniversaire, le département de photographie du Centre de formation professionnelle (CFP) de Lachine organise une exposition des œuvres d’une cinquantaine de diplômés et de leurs neuf enseignants.

Ce sera plus d’une centaine de photographies qui seront présentées au Musée McCord de Montréal, lors du vernissage du jeudi 17 octobre. Certaines seront en solo, alors que d’autres seront incluses dans des séries, et ce, dans des genres diversifiés, comme portrait, paysage, culinaire, événementiel et artistique.

«On veut faire quelque chose de festif qui permettra de belles rencontres et qui soulignera l’excellence de nos anciens étudiants, partage l’enseignante du programme de photographie du CFP, Sue Vo-Ho.»

Six mois auront servi à la préparation l’événement. En plus de saluer la persévérance de tous ceux qui ont poursuivi leur passion et qui se sont démarqués jusqu’à l’international, le vernissage sera l’occasion d’annoncer la personne sélectionnée pour le nouveau projet de résidence artistique du département.

Grande famille

Ayant débuté avec des locaux vides et très peu d’équipement en 2009, le département de photographie s’est rapidement modernisé pour offrir aujourd’hui la fine pointe de la technologie à ses étudiants. Toutefois, son succès ne relève pas seulement du matériel que l’on y trouve.

«C’est surtout le côté humain et professionnel qu’on partage, explique Mme Vo-Ho. On aime vraiment ce qu’on fait. Le département est comme une grande famille et on est proches de nos étudiants. Quand ils viennent chez nous, on veut qu’ils se sentent chez eux.»

Avec des enseignants aux expertises variées, les quatre groupes de 22 élèves bénéficient d’une approche plus directe et peuvent toucher aux différentes sphères de l’art visuel.

En plus des nombreux prix remportés au fil des dernières années, tant au provincial, au national et à l’international, Sue Vo-Ho est fière du lien qui persiste entre les différentes cohortes. Il y a une forme de solidarité qui se crée naturellement, selon elle, à travers leur cheminement. Et aujourd’hui, certains d’entre eux travaillent dans le milieu comme photographe, assistant ou retoucheur.

Le vernissage se tiendra le jeudi 17 octobre, de 17h à 20h, au Musée McCord (690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal). L’entrée sera gratuite.