Le monde de la bière à portée de main

Les amateurs de bière peuvent dès maintenant profiter de la nouvelle version de l’application québécoise Birre & Co afin de trouver leurs produits favoris, en plus de nouvelles suggestions basées sur leurs goûts et d’un programme de fidélité.

Avec son principe de balayage des étiquettes de bières, Birre & Co offre aux utilisateurs un service personnalisé lié à leurs préférences et habitudes d’achat. En analysant une marque en particulier, l’algorithme calcule et détermine s’il s’agit d’un «match parfait».

«Le but était de donner un outil fun pour faire découvrir de nouveaux produits, explique le cofondateur Maxime Lemieux. L’analyse d’une Heineken, par exemple, proposera des produits similaires qui sont dans la même palette de goût, comme des bières des microbrasseries Alchimiste ou Archibald.»

Depuis septembre, l’application permet également, par la simple prise de photo du reçu d’achat, d’accumuler des points et de les échanger contre des récompenses en accessoires et expériences.

Un système de géolocalisation intégré permet de dénicher les détaillants exclusifs les plus près de chez soi.

Passionnés

C’est en 2017 que le Lachinois et son partenaire d’affaires Yannick Chevalier ont gribouillé les premières ébauches de leur projet sur une serviette de papier.

Œuvrant dans l’industrie de la bière depuis une quinzaine d’années, les entrepreneurs qui se spécialisaient dans la dégustation en épicerie ont vu l’opportunité de faire découvrir les produits grâce à la technologie des téléphones intelligents.

«Il y avait des outils à la SAQ pour les vins et les spiritueux, mais pas pour la bière, indique M. Lemieux. On visait surtout le 80% des consommateurs qui boivent les mêmes sortes de bières depuis plusieurs années. Il fallait trouver une façon de les amener à découvrir d’autres produits.»

Avec leur formation en marketing, les associés ont alors approché plusieurs brasseurs dans la même année et ont mis sur pied une première version partagée dans plus de 10 festivals de bière au Québec. Les commentaires et suggestions recueillis par la suite leur ont permis de s’ajuster et perfectionner leur concept.

Depuis, Birre & Co continue de se perfectionner, notamment grâce à l’expérience sur le terrain et aux ententes avec les brasseries Labatt, Molson et plus de 35 microbrasseries.

Les fondateurs se rendront en Ontario, l’an prochain, afin d’élargir leur marché. Une section bars et restaurants pourrait également s’ajouter à l’application.

Birre & Co 2.0

Bièrologue personnalisé de poche, l’application Birre & Co se base sur un répertoire de 481 microbrasseries et grands brasseurs, donnant accès à plus de 4 000 produits de bière différents.

La nouvelle version est gratuite et disponible pour les systèmes d’exploitation mobiles Android et IOS.