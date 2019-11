Plus petit que soi, au centre culturel de Dorval

Marionnettes, décors loufoques et jeux d’ombres seront au rendez-vous lors de la pièce Mwana and the turtle’s secret, présentée en anglais, dimanche, au centre culturel Peter B. Yeomans de Dorval. Destiné aux enfants de 3 à 8 ans, le spectacle de Théâtre à l’Envers, coproduit par la Place des Arts, s’inscrit dans la série Matinées en famille.

Inspirée d’un conte populaire africain, l’histoire raconte les difficultés d’un petit village d’Afrique, prisonnier d’un monstre-voleur provenant de la forêt. Ce dernier pille, jour après jour, l’entrepôt de nourriture des villageois.

Un jour, une fillette nommée Mwana propose au grand chef de se débarrasser du géant. La question se pose d’abord à avoir comment une si petite enfant pourrait rivaliser avec un monstre jusqu’à présent invaincu. Vient ensuite l’idée à savoir si Mwana ne serait pas dotée des quelconques pouvoirs magiques.

«On a souvent besoin d’un plus petit que soi», tel est le proverbe du poète français Jean de La Fontaine qui animera Mwana and the turtle’s secret. Et à travers le théâtre d’ombres, le spectateur plongera dans une épopée où courage, amour et amitié s’entremêleront.

Dimanche 10 novembre, 11h, au centre culturel Peter B. Yeomans (1401, chemin Bord-du-Lac, Dorval). Billets en vente sur place, au centre communautaire Sarto-Desnoyers, au centre aquatique et communautaire Surrey ou au ville.dorval.qc.ca. Coût de 7$ pour les enfants et gratuit pour les adultes.