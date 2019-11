Chanter la magie des Fêtes à Lachine

Les voix du Chœur Saint-Laurent résonneront dans l’église des Saints-Anges de Lachine à l’occasion de leur concert Noël céleste. Dans le cadre de sa tournée «De clocher en clocher», la troupe présentera un répertoire varié et teinté de la magie des Fêtes.

Ce seront plus de 18 œuvres qui seront au programme, le samedi 30 novembre, dont deux à trois tirées directement des classiques de Noël, en anglais comme en français. Parmi ces morceaux, il sera notamment possible d’entendre Star Carol, de John Rutter, Sun of Righteousness, de Healey Willan et L’annonce, de la Montréalaise Marie-Claire Saindon.

«Nous voulons présenter des œuvres qui nous permettront de célébrer l’arrivée de la lumière dans une période de grande noirceur, indique le directeur artistique du Chœur Saint-Laurent, Philippe Bourque. L’ambiance de Noël pousse à la réflexion, à la paix et la quiétude. Nous chanterons et inviterons les gens à chanter à leur tour.»

Aux 80 choristes se joindront un chœur d’enfants, l’organiste François Zeitouni et le quatuor à cordes montréalais Andara, composé de deux violons, d’un alto et d’un violoncelle. La soirée se teintera enfin du Requiem de Mozart, de pièces de Bach et d’œuvres a capella.

Retour aux sources

Après plusieurs années d’absence au sein de l’arrondissement, le chœur fait un retour aux sources en remettant les pieds là où tout a commencé.

«C’est à Lachine que le cœur a été fondé, révèle M. Bourque. À l’époque, plusieurs concerts avaient lieu à l’église près de l’eau. C’est un vrai bijou architectural de Montréal. On y retrouve tellement de symboles, dont les anges eux-mêmes.»

Créé en 1972 par le Lachinois Iwan Edwards, le chœur était à l’époque un groupe de chanteurs de l’ouest de l’île de Montréal qui partageaient la même passion pour la musique. Aujourd’hui, celui-ci se produit régulièrement à travers la métropole, gardant comme mission de donner vie à de grandes œuvres classiques.

Au fil des années, une collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a également permis au Chœur de se produire à Toronto, Ottawa, New York, Philadelphie, Saratoga Springs, aux États-Unis, et au Festival international de Lanaudière.

Samedi 30 novembre, 19h30, à l’église Saints-Anges-de-Lachine (1400, boulevard Saint-Joseph, Lachine). Billets en vente sur place ou sur eventbrite.com.