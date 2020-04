Un cas de COVID-19 dans une résidence de l’est de Montréal

Un cas de COVID-19 a été recensé à la résidence pour personnes âgées Station Est, dans l’est de Montréal.

Selon une lettre de la direction transmise aux résidents vendredi, la personne infectée «n’est plus logée à la résidence et […] a été prise en charge par les autorités de santé publique.»

Station Est, qui fait partie du Groupe Maurice, indique également que la personne se trouvait déjà en isolement préventif dans son logement.

«On ne craint pas une contamination, heureusement, parce que l’individu en question était dans son unité depuis quelques jours déjà», a assuré Sarah Ouellette, conseillère aux communications du Groupe Maurice.

«Dès qu’on a reçu confirmation du diagnostic, la personne a quitté la résidence et a été prise en charge par la santé publique, avec qui on collabore étroitement.»

Pour l’instant, on ne sait pas comment la personne infectée a contracté le virus.

Il ne s’agissait toutefois pas d’un nouveau résident.

«On devrait nous dire au moins sur quel étage la personne [infectée] vivait, a déploré un résident rejoint par Métro. Si c’est mon voisin d’en face, je voudrais le savoir. S’il n’est pas loin de chez nous, je vais faire doublement attention. Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est qu’il y a un cas ici, point.»

Le Groupe Maurice assure faire preuve de transparence dans ce dossier.

«Dès qu’on a eu le diagnostic, on a informé tout le monde, résidents et employés. Mais on ne donnera pas de détails pouvant identifier la personne», a indiqué Mme Ouellette.

Mesures resserrées

Comme dans l’ensemble des résidences pour personnes âgées du Québec, les mesures d’hygiène et de sécurité sont grandement resserrées depuis le début de la pandémie à l’intérieur de la résidence qui compte 478 résidents, assure la direction.

Les sorties à l’extérieur sont interdites et les promenades sont limitées à la cour arrière de l’établissement. Les contacts entre résidents sont également restreints et les repas se prennent seulement à l’intérieur des logements.

«Sans banaliser la crise actuelle, les cas d’éclosion en résidence, qu’on parle d’influenza, de gastro, c’est quelque chose auquel on est somme toute bien préparés, a soutenu Sarah Ouellette. Nos protocoles sont déjà assez stricts, connus et maitrisés de tous. Une situation exceptionnelle nécessite des mesures exceptionnelles. On suit chacune des recommandations du gouvernement et n’hésite pas à même les resserrer au besoin.

«Pas sortir, c’est un gros sacrifice, mais il faut le faire. Avec un cas comme celui-là, on voit que ça se rapproche de nous», a ajouté le résident interrogé par Métro.