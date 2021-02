Amber: vision artistique de la pollution par le plastique

La pollution par le plastique demeure un des plus gros problèmes auquel le monde fait face. C’est pourquoi un groupe d’artistes formé par Chaosteria, Lingxia Wang et Jianqiang Li a créé Amber, une installation sous la forme d’un cube avec un humain piégé à l’intérieur, qui exprime visuellement les conséquences de la pollution plastique. Métro s’est entretenu avec Chaosteria pour en apprendre plus sur le projet.

Quatre questions à…

Chaosteria, artiste contemporain

Comment en êtes-vous arrivé à concevoir Amber ?

Amber est une installation qui parle de pollution et montre les effets que pourraient avoir les produits de plastique sur notre futur. L’idée est inspirée d’un documentaire intitulé «Blue Planet 2», qui montre une tortue prise dans des sacs de plastique.

Quel message voulez-vous diffuser avec cette installation ?

Même si elle est belle, Amber est une tragédie. C’est un désastre soudain avec lequel on n’a même pas le temps de lutter. En raison des abus et de la pollution due au plastique, vous et moi pourrions se retrouver empêtrés dans Amber dans le futur.

Parlez-nous du processus de création.

J’habite avec des amis qui achètent de l’eau en bouteille au supermarché. Ils jettent régulièrement leurs bouteilles en plastique, alors j’ai décidé de les utiliser pour faire de l’art. Après plusieurs tentatives infructueuses, le thème de la pollution plastique a finalement été choisi.

Pourquoi l’installation ressemble-t-elle à un piège ?

Nous voulions que les gens ressentent du désespoir par rapport au fait d’être entourés par du plastique. Et qu’ils ressentent ensuite vraiment les dommages causés par les plastiques sur l’environnement.

«C’est une installation artistique statique qui consiste en un cube fait de bouteilles en plastique avec quelqu’un de piégé à l’intérieur.» – Chaosteria, artiste contemporain