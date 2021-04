Un homme arrêté en lien avec l’incident raciste anti-asiatique dans le métro

Un homme de 44 ans a été arrêté par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) en lien avec l’incident raciste anti-asiatique filmé dans le métro le 28 mars dernier.

Nelson Plante a comparu le 4 avril dernier et il demeure détenu jusqu’à sa prochaine comparution, le 13 avril prochain. Le SPVM dit avoir des raisons de croire qu’il pourrait être lié à d’autres incidents similaires et invite les victimes potentielles à communiquer avec le service de police.

D’abord publiée sur le réseau social TikTok, la vidéo publiée en mars en lien avec cette affaire montre un homme masqué toucher et menacer la personne qui filme. «T’es une cr*ss d’asiatique», dit l’assaillant en évoquant une «troisième guerre» contre la Chine et le Japon.

«On va se battre contre vous autres les cr*ss de Chinois. F*ck chinese democracy! F*ck le Japon aussi, f*ck you», poursuit-il avant de faire le salut nazi.

On peut aussi voir l’homme imiter un fusil pointant vers la victime et un doigt d’honneur. Aucun passager du métro ne semble alors réagir.

Racist Assault against an Asian woman in Montreal transit. He threatened her and the Chinese & Japanese with a Third World War in French, mimicking a gun shooting and Nazi salute. Hi @margaretcho can you please RT so we can raise awareness in the🇨🇦media? #StopAsianHate pic.twitter.com/F3mTkfOrAw

— Winston Chan (@DrWinstonChan) March 29, 2021