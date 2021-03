Hausse des crimes haineux: plus de ressources réclamées au SPVM

Alors que la pandémie aurait exacerbé le nombre de crimes haineux dans la métropole, des organismes pressent le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de bonifier ses ressources pour faire face à ce phénomène.

En 2016, le corps de police a annoncé la création du Module des incidents et des crimes haineux, qui compte deux agents conseillers et deux sergents-détectives affectés exclusivement à répertorier ce type de crimes et à enquêter sur ceux-ci.

Or, au début du mois, La Presse rapportait que le nombre d’actes racistes et de crimes haineux à l’endroit de Québécois d’origine asiatique rapportés au SPVM a quintuplé depuis le début de la pandémie. Plusieurs autres communautés écopent aussi de ce type d’actes barbares. Le corps de police a notamment arrêté un homme dans la fin vingtaine, en janvier, après que celui-ci ait apposé des croix gammées sur une synagogue de Westmount, un geste antisémite condamné par la scène politique.

La haine en ligne est aussi un phénomène croissant, constate B’nai Brith Canada. L’organisme a rapporté 796 incidents antisémites au Québec en 2019, en hausse de 12,3% par rapport à l’année précédente. Cela en fait la province canadienne où le plus grand nombre d’actes de ce type ont été répertoriés.

Dans ce contexte, plusieurs organismes ont souligné jeudi leur appui à une motion du conseiller indépendant de Snowdon, Marvin Rotrand. Le document, qui fera l’objet d’un débat pendant la prochaine séance du conseil municipal, la semaine prochaine, demande notamment une bonification du nombre d’agents au sein de l’unité spéciale du SPVM en matière de crimes haineux.

«En ce moment, il n’y a pas de policiers qui proviennent des communautés les plus touchées [par les crimes haineux]», souligne d’ailleurs à Métro le directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Fo Niemi.

Manque de ressources

La motion réclame aussi que le SPVM fournisse un rapport annuel sur les crimes haineux qui détaillerait notamment «les groupes de victimes les plus ciblés» et les actes commis à leur endroit. Montréal emboîterait ainsi le pas à Toronto et à Vancouver, entre autres.

La communication avec les communautés touchées pourrait aussi être accrue par le biais d’initiatives communautaires. Différents corps de police au pays ont aussi mis en place une ligne téléphonique spéciale pour les victimes de crimes haineux, une mesure que pourrait aussi prendre Montréal, selon M. Rotrand.

«Nous voyons ça comme un moyen de bâtir des ponts avec la police et de contribuer au dialogue», souligne le conseiller.

Plus de détails à venir.