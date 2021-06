Métro signe un nouveau partenariat avec Google News Showcase

Métro Média s’engage dans un nouveau partenariat avec le géant du web Google. Votre quotidien montréalais fait partie des huit entreprises de presse participant à la nouvelle initiative Google News Showcase afin de mettre en valeur les nouvelles qui vous impactent le plus.

Entre autres choses, Google paiera directement les entreprises de presse afin d’avoir accès à du contenu payant.

«Nous n’avons jamais autant eu besoin de journalisme local de qualité que lors de la crise de la COVID-19», affirme Sabrina Geremia, vice-présidente et chef nationale de Google Canada. «Les journalistes canadiens ont été une bouée de sauvetage nous connectant aux informations essentielles comme les mesures de confinement et les lieux et les dates de vaccination. Alors que nous sortons de la crise, Google Canada augmente son rôle pour appuyer un écosystème de nouvelles soutenable au Canada. En payant les entreprises de presse directement à travers Google News Showcase et en développant l’Initiative Google News (GNI) pour former 5000 journalistes canadiens dans l’utilisation des outils numériques au cours des trois prochaines années, notre engagement envers les nouvelles locales n’a jamais été aussi fort.»

«Notre partenariat nous aidera à augmenter nos efforts pour créer du contenu journalistique local original et à renforcer notre mission de donner une voix aux citoyens de Montréal et de la Ville de Québec», affirme Andrew Mulé, président-directeur général de Métro Média, propriétaire de Métro et de nombreux journaux de quartier. «La formation GNI est une source d’inspiration pour nos équipes.»

Métro est le seul média généraliste francophone à participer à l’initiative. Les autres médias canadiens impliqués sont Black Press Media, Glacier Media, The Globe and Mail, Narcity Media, SaltWire Network, Village Media et Winnipeg Free Press.