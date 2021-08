Montréal: une marche trans pour plus de droits

La «marche Trans», à l’initiative d’Action santé travesti.e.s et transsexuel.le.s du Québec (ASTTEQ), avait pour but de revendiquer plus de droits pour les personnes transgenres et des modifications légales car les lois actuelles brimeraient certains droits de la communauté trans.

La marche a commencé au départ du Café Cléopatra sur le boulevard Saint-Laurent et a rassemblé presque 200 personnes, samedi après-midi. Plusieurs revendications ont été lancées en matière légale, de sécurité publique et d’accès aux soins.

«Les lois actuelles forcent les travailleur.euses du sexe trans à travailler sous des conditions dangereuses et insupportables. Ils/elles/iels méritent de travailler ouvertement sans peur de la police ou de se faire menacer par des accusations criminelles.» ASTTEQ

La marche soutient qu’un définancement de la police est nécessaire. «Les membres de notre communauté ont fait face à une hausse de profilage, d’harcèlement et d’accusations criminelles injustes. Nous exigeons la redistribution du budget policier aux divers programmes sociaux et organismes communautaires et aussi pour des actes de réparations.»

L’arrestation musclée d’une femme noire trans qui aurait franchi le tourniquet de la station de métro Jean-Talon sans payer, le 17 avril, avait été filmée par des témoins. L’incident a suscité un tollé sur le web à la suite de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Une marche au Parc Jarry avait été organisée pour dénoncer cela.

L’accès aux soins pour les personnes trans concernant des chirurgies ou des traitements d’affirmation de genre et l’hormonothérapie sont difficiles, et pourtant essentielles, d’après l’ASTTEQ.

«Pour la majorité des personnes trans, il est impossible de recevoir des traitements comme plusieurs de ceux-ci ne sont pas offerts par le système public et le système privé est financièrement inaccessible. Les personnes trans au Québec ne devraient pas être forcées de lutter pour payer pour les services de santé liés à leurs transitions.»

Plusieurs revendications ont été lancées en matière légale, de sécurité publique et d’accès aux soins/Rosanna Tiranti.

Le festival et la Marche Fierté Montréal 2021

Du 9 au 15 août prochain, le festival Fierté Montréal prévoit une multitude d’activités festives dont des diffusions sur grand écran de grands spectacles préenregistrés sur l’Esplanade du Parc olympique.

La Marche de la Fierté, sera de retour en présentiel le 15 août à 12h au départ du parc Jeanne-Mance, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.