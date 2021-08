Vaccination obligatoire: les syndicats attendent des réponses

Les syndicats de la santé sont plutôt mitigés par l’obligation vaccinale de ses travailleurs car «cela divise» et des questions «restent sans réponse», dit la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) tandis que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) attends beaucoup de la future commission parlementaire qui devrait «permettre d’y voir clair».

Le premier ministre du Québec, François Legault, a présenté de nouvelle mesures en vue de la lutte contre la quatrième vague de COVID-19 dont la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé.

À l’instar du fédéral qui veut que ses fonctionnaires soient vaccinés, Québec exige des travailleurs de la santé qu’ils soient vaccinés pour pouvoir continuer à travailler. La première dose devra être reçue avant le 1er septembre et la deuxième dose avant le 1er octobre.

La FSSS-CSN a consulté récemment ses adhérents et «ils répondent présents en grand nombre pour se faire vacciner et encouragent leurs collègues de se faire vacciner. Mais rendre la vaccination obligatoire, cela divise. Au stade actuel, on reste avec beaucoup de questions face à cette annonce», explique, Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Le syndicat est en train de sonder ses adhérents sur l’annonce faite par François Legault.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) accueille avec enthousiasme la tenue d’une commission parlementaire au sujet de la mise en place de la vaccination obligatoire.

«Nous préconisons toujours la sensibilisation et la persuasion comme plan A pour la vaccination du personnel. Nous continuons nos efforts dans ce sens-là. L’idée de la vaccination obligatoire soulève plein d’enjeux de droits de la personne et de droit du travail, et la commission parlementaire va permettre d’y voir clair.» Frédéric Brisson, secrétaire général du SCFP-Québec.

En effet, le sujet va être débattu en commission parlementaire dès la semaine prochaine car «contrairement au passeport vaccinal, on touche à l’intégrité physique et au droit du travail. On veut entendre l’opposition, différents intervenants de l’état là-dessus», a expliqué M. Legault.

De son côté, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) espère pouvoir participer à la future commission. Le syndicat prône l’éducation et la sensibilisation pour un maximum adhésion.

La @fiqsante recommande fortement la vaccination à ses membres. Pour susciter le maximum d’adhésion, nous prônons l’éducation et la sensibilisation. Nous exprimons notre vif intérêt à participer à la Comm. parlementaire du gvt. @cdube_sante @francoislegault — FIQ Santé (@FIQSante) August 17, 2021

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) appuie l’annonce du gouvernement et encourage du même coup la population à se vacciner en vue de la rentrée. «La vaccination obligatoire des travailleurs de la santé viendra renforcer la protection du public. Il faut encourager également la vaccination adéquate auprès de la population en vue de la rentrée scolaire qui arrive à grands pas.»

Lundi, l’Institut national de santé publique (INSPQ) avait émis ses recommandations pour garder les enfants à l’école «le plus possible». Celle-ci mettait en avant qu’il fallait favoriser la vaccination pour toutes les personnes éligibles.

François Legault a mentionné que la vaccination obligatoire pourrait être étendue aux professeurs. Les parties prenantes en commission vont débattre du sujet.