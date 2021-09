COVID-19: les nouveaux cas en hausse au Québec

Les plus récentes données sur la pandémie au Québec font état de 778 nouveaux cas de COVID-19, dimanche. Ce sont 112 nouvelles infections additionnelles par rapport au bilan présenté par Santé Québec samedi. En date du 4 septembre, on recense 149 hospitalisations, soit deux de plus que la veille. Quelque 56 personnes sont aux soins intensifs en lien avec la pandémie, quatre de plus qu’hier. On déplore par ailleurs un décès supplémentaire.

Les éclosions actives sont en légère hausse avec un cumul de 303, soit sept de plus qu’au bilan présenté samedi. Quelque 18 888 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués le 3 septembre.

Une proportion de 68% des 778 nouveaux diagnostics de COVID-19 rapportés dimanche ont été donnés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours.

En contrepartie, près de 22% des 778 nouveaux diagnostics rapportés dimanche ont été donnés à des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin depuis sept jours ou plus.

Le risque d’infection pour une personne non vaccinée est 8,8 fois plus important que pour une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est quant a lui 27,8 fois plus élevé pour une personne non vaccinée par rapport à une personne ayant reçu deux doses de vaccin.