COVID-19: des tests rapides dans les écoles

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, Éric Caire, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et le directeur de la campagne de la vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, font le point sur la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec.

Photo: /Josie Desmarais