Municipale: la période électorale s’amorce

La période électorale qui mènera au scrutin municipal s’est entamée le 17 septembre. Sur une période de quatre jours, environ 1,1 million de Montréalais seront appelés aux urnes pour pourvoir 103 postes électifs à la Ville de Montréal.

Pour voter, les électeurs auront deux jours complets de vote par anticipation, soit les samedi et dimanche 30 et 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h, dans l’un ou l’autre des quelque 240 endroits mis à leur disposition par Élections Montréal.

Ce dernier prévoit également deux jours complets de vote les samedi et dimanche 6 et 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h, dans près de 460 endroits. La tenue d’une élection sur quatre jours et dans un si grand nombre d’endroits différents est une première à Montréal. Au total, ce sont 42 heures de votation, comparativement à 18 heures en 2017.

Les mises en candidatures à chacun des 103 postes électifs visés par l’élection générale se feront du 17 septembre au 1er octobre.

Les électeurs hébergés dans une installation admissible ou qui sont incapables de se déplacer pour une raison de santé auront jusqu’au 27 octobre pour faire une demande de vote par correspondance. La période pour faire une demande de vote par correspondance pour ceux et celles dont l’isolement est nécessaire en raison de la COVID-19 sera comprise entre le 17 et le 27 octobre.

Le dépouillement des votes et la diffusion des résultats préliminaires s’effectueront le 7 novembre en soirée.

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, Élections Montréal promet de tout mettre en œuvre pour offrir une élection municipale sécuritaire, dont l’application des règles sanitaires (port du masque, distanciation, écrans protecteurs, désinfection et signalisation) et l’embauche d’un préposé aux mesures sanitaires pour chaque endroit de vote.

Le président d’élection dispose d’un budget de 22 M$ pour mener à bien l’ensemble des opérations liées à la tenue de l’élection générale des 6 et 7 novembre prochains.