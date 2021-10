Une augmentation de salaire pour les éducatrices en CPE

Des hausses de salaire oscillant de 12 à 17% seront octroyées aux éducatrices en CPE dès maintenant. Les négociations avec Québec se poursuivent pour les employés syndiqués, et des grèves concernant les conditions de travail doivent être tenues jeudi et vendredi.

Toutes les éducatrices toucheront une hausse de salaire de 6%. Celles qui sont considérées comme qualifiées, donc celle qui a obtenu une formation spécifique, obtiennent un 6% supplémentaire. Finalement, celles qui accepteront de travailler 40 heures par semaine s’assureront d’une troisième augmentation de 5%.

La mesure coûtera environ 11 M$ par mois à l’état.

Il s’agit là d’une mesure temporaire d’ici la signature d’un prochain contrat de travail, a précisé la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, lors d’une conférence de presse jeudi. Près de 60% des éducatrices dans le réseau de la province ne sont pas syndiqués. Il était «urgent d’agir» afin d’exercer un «impact maximum, rapide, immédiat sur les inscriptions aux formations», estime Me LeBel.

«Le salaire actuel, force est de constater, n’amène pas de nouvelles éducatrices dans les réseau, pas plus qu’il contribue à les retenir, justifie la députée de Champlain. On l’entend, on le voit, c’est un message très bien compris de la part du gouvernement.»

Changement de ton

L’hausse offerte correspond à l’offre patronale déposée en juillet. Une bonification salariale encore plus importante sera offerte par Québec «au cours des prochains jours». L’augmentation annoncée et les négociations à venir sont «deux choses bien distinctes», assure Me LeBel.

«Ce n’est pas un désaveu envers les négociations, réitère le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Mais on ne peut pas attendre la fin des négos, parce qu’à chaque semaine qui passe, il y a des éducatrices en moins dans notre réseau.»

La balle semble toutefois dans le camp des syndicats, s’il n’en tient qu’à Mme LeBel. Les syndicats tarderaient depuis 3 mois à répondre à l’offre salariale déposée par le gouvernement.

«Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut être deux pour danser. Je vais quand même continuer d’avancer, mais l’enjeu est prioritaire. Nos équipes sont disponibles pour rencontrer vos syndicats aussi souvent qu’ils le souhaiteront», lance Mme LeBel.