Distinctions honorifiques pour Ghislain Picard et Joséphine Bacon

Dans le cadre d’une cérémonie d’attribution de distinctions honorifiques, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) décerne cinq prix à des personnalités dont le doctorat honoris causa remis au chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, et à l’écrivaine et poétesse innue, Joséphine Bacon.

«Je voudrais d’abord reconnaître que nous sommes sur un territoire non cédé. C’est un protocole qui ne fait pas l’unanimité, raison de plus pour insister. Extrêmement honoré, parce que c’est une distinction que je partage avec ma chère tante [Joséphine Bacon]. Qui aurait cru, en 1977, lorsqu’elle m’hébergeait dans son appartement de la rue Saint-Denis que 40 plus tard on partagerait la scène pour recevoir cette distinction», a expliqué M. Picard dans une partie de son discours.

Ghislain Picard est Innu de la communauté de Pessamit. Depuis 1992, il occupe la fonction de chef de l’APNQL. À ce titre, il participe au comité exécutif ainsi qu’au comité de gestion de l’Assemblée des Premières Nations et agit comme porte-parole principal des dossiers «justice» et «sécurité publique».

Née en 1947 dans la communauté innue de Pessamit, Joséphine Bacon est une femme de lettres reconnue dans toute la francophonie. Elle oeuvre en tant que poète, écrivaine, scénariste, traductrice, interprète et réalisatrice.

Le chef Picard a continuellement démontré son engagement envers les principes de collaboration et de respect. En tant que défenseur infatigable des droits des Premières Nations, il poursuit son travail et son combat vers l’autodétermination de nos peuples. Communiqué de l’APNQL

Les autres personnes honorées sont la professeure émérite au Département d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal, Marie Mc Andrew, qui reçoit un doctorat honoris causa. La professeure émérite Donna Mergler et le professeur Benoit Barbeau, du Département des sciences biologiques de l’UQAM, reçoivent respectivement la Médaille de l’UQAM ainsi que le Prix du mérite – Rayonnement.