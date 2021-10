Littérature: un nouveau prix pour Paul Serge Forest

Après avoir remporté le prix Robert-Cliche, qui récompense le meilleur premier roman, l’auteur et médecin Paul Serge Forest est désormais lauréat du Prix d’excellence des Écrivains francophones d’Amérique pour son roman Tout est ori.

Paul Serge Forest remporte ce prix ex aequo avec Pierre Ouellet pour son roman L’état sauvage, publié aux Éditions Druide.

Publié aux éditions VLB, Tout est ori raconte comment la famille Lelarge en mène large en Côte-Nord grâce à son monopole sur le marché des fruits de mer.

Parmi les personnages qui peuplent ce récit se trouvent un fonctionnaire amateur de jazz «pas écoutable» et un toxicomane accro à de la poudre «pas regardable», de même que Laurie et Mori, qui révolutionnent le monde avec de la conscience humaine et des crustacés.

Il s’agit du premier roman de Paul Serge Forest, qui est également nommé aux Prix du Gouverneur général pour ce livre poétique et déroutant dont le réalisme magique rappelle le cinéma d’André Forcier.

Le Prix d’excellence des Écrivains francophones d’Amérique récompense chaque année «la valeur exceptionnelle d’un ouvrage écrit par un écrivain canadien d’expression française».