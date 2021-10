Phil Roy revient avec «Philou», son nouveau one-man show

L’humoriste Phil Roy retrouvera le chemin de la scène cet automne avec un nouveau one-man show, répondant au doux sobriquet de Philou.

Après le succès de Monsieur, joué plus de 250 fois au Québec, l’humoriste promet toujours un savant mélange entre «humour et vulnérabilité» pour ce nouveau spectacle, avec pour thème principale: la famille.

Une thématique et des réflexions plus personnelles que Phil Roy a pu explorée ces derniers temps «entre deux tentatives de pain maison».

En vieillissant, je constate l’évolution de la dynamique qu’on a avec les gens qui nous sont proches. Je comprends comment nos perceptions peuvent changer avec le temps. Je me questionne sur mes aspirations, sur mes désirs et sur les projets que j’ai envie de réaliser. J’utilise beaucoup la thématique de la famille pour réfléchir. Je pense que c’est un thème dans lequel pas mal tout le monde peut se retrouver. Je me suis aussi permis d’aborder des sujets plus sensibles. Même si c’est un spectacle d’humour qui désire faire rire les gens, je me donne une plus grande latitude, à certains moments clés, pour espacer les rires afin de bien raconter mon histoire. Mais c’est drôle là! Promis!

Phil Roy dans un communiqué