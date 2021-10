Prix du Gouverneur général: une nomination posthume pour Serge Bouchard

Le Conseil des arts du Canada a dévoilé ce matin la liste des finalistes pour les Prix littéraires du Gouverneur général 2021, et la société de la Couronne a notamment tenu à nommer de manière posthume le dernier essai de l’anthropologue Serge Bouchard, décédé en mai dernier.

Parmi les 35 livres français répartis dans sept catégories, on trouve également les ouvrages des québécois·e·s Fanny Britt (Faire les sucres), de Sylvie Laliberté (J’ai montré toutes mes pattes blanches je n’en ai plus), de Sébastien Chabot (Noir Métal), de Paul Serge Forest (Tout est ori) et celui d’Olivia Tapiero (Rien du tout).

Le directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, Simon Brault, tient à souligner avec cette annonce «le caractère remarquable» de ces oeuvres publiées cette année au Canada et se dit «frappé par le talent, l’imagination et la créativité des personnes qui nous proposent ces œuvres».

Alors que nous honorons ces personnes et leur travail, une reconnaissance et une humilité particulières m’habitent quand je pense aux nombreux défis auxquels nous avons été confrontés ces dix-neuf derniers mois. La littérature peut jouer de nombreux rôles et, en ces temps incertains où notre société se transforme sous nos yeux, je sais que la puissance de ces livres exceptionnels nous aidera à nous rétablir, à nous rapprocher et à progresser. Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada

Voici la liste des 35 oeuvres littéraires retenues comme finalistes pour cette édition 2021 des Prix littéraires du Gouverneur général:

Romans et nouvelles

– Fanny Britt (Montréal, Québec), Le Cheval d’août J’ai montré toutes mes pattes blanches je n’en ai plus – Sylvie Laliberté (Montréal, Québec), Éditions Somme toute

– Olivia Tapiero (Outremont, Québec), Mémoire d’encrier Tout est ori – Paul Serge Forest (Montréal, Québec), VLB éditeur, une division du groupe Ville-Marie Littérature

Poésie

– Louise Marois (Saint-Venant-de-Paquette, Québec), Triptyque, Groupe Nota bene Exosquelette – Chloé LaDuchesse (Sudbury, Ontario), Mémoire d’encrier

– Tania Langlais (Gatineau, Québec), Les Herbes rouges Pompéi – Patrick Roy (Saint-Bruno-de Montarville, Québec), Le Quartanier

Théâtre

– Jean-Philippe Lehoux (Montréal, Québec), Éditions du Quartz Combattre le why-why – Rébecca Déraspe (Montréal, Québec), Les Éditions de Ta Mère

– Emma Haché (Petite-Rivière-de-l’Île, Nouveau-Brunswick), Lansman Editeur Okinum – Émilie Monnet (Chelsea, Québec), Les Herbes rouges

Essais

– Serge Bouchard et Mark Fortier (les deux de Montréal, Québec), Lux Éditeur La Reconstruction du paradis – Robert Lalonde (North Hatley, Québec), Les Éditions du Boréal

– Mathieu Bélisle (Montréal, Québec), Leméac Éditeur Occuper les distances – Esther Laforce (Montréal, Québec), Leméac Éditeur

– Jonathan Bécotte (Montréal, Québec), Les éditions Héritage Le Dernier Viking – Mario Fecteau (Beaulac-Garthby, Québec), Les Éditions du Boréal

– Sandra Sirois (Montréal, Québec), Éditions Hurtubise Tara voulait jouer – Frédérick Wolfe (Montréal, Québec), Leméac Éditeur

Littérature jeunesse – livres illustrés

–Mario Brassard et Gérard DuBois (Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, Québec / Saint-Lambert, Québec), Les Éditions de la Pastèque Bouées : dérives identitaires, amours imaginaires et détours capillaires – Catherine Lepage (Montréal, Québec), Les Éditions de la Pastèque

– Catherine Lepage (Montréal, Québec), Les Éditions de la Pastèque La langue au chat et autres poèmes pas bêtes – François Gravel et Laurent Pinabel (les deux de Montréal, Québec), Éditions Les 400 coups

– Jacques Goldstyn (Mont-Royal, Québec), Les Éditions de la Pastèque Ma maison-tête – Vigg (Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec), Fonfon

Traduction (de l’anglais vers le français)

La ballade de Baby suivi de Sagesse de l’absurde – Traduit par Dominique Fortier (Montréal, Québec), Éditions Alto; traduction de Lullabies for Little Criminals et de Wisdom in Nonsense de Heather O’Neill

– Traduit par Dominique Fortier (Montréal, Québec), Éditions Alto; traduction de Lullabies for Little Criminals et de Wisdom in Nonsense de Heather O’Neill La course de Rose – Traduit par Daniel Grenier (Québec, Québec), Éditions Hannenorak; traduction de Roseʼs Run de Dawn Dumont

– Traduit par Daniel Grenier (Québec, Québec), Éditions Hannenorak; traduction de Roseʼs Run de Dawn Dumont Petits marronnages – Traduit par Madeleine Stratford (Ottawa, Ontario), Les Éditions du Boréal; traduction de Dominoes at the Crossroads de Kaie Kellough

– Traduit par Madeleine Stratford (Ottawa, Ontario), Les Éditions du Boréal; traduction de Dominoes at the Crossroads de Kaie Kellough Poèmes 1938‑1984 – Traduit par Marie Frankland (Montréal, Québec), Éditions du Noroît; traduction de The Collected Poems d’Elizabeth Smart

– Traduit par Marie Frankland (Montréal, Québec), Éditions du Noroît; traduction de The Collected Poems d’Elizabeth Smart Toots fait la Shiva, avenue Minto – Traduit par Colette St-Hilaire (Montréal, Québec), Éditions du Noroît; traduction de Sitting Shiva on Minto Avenue, by Toots d’Erín Moure

Sur les 70 livres finalistes français et anglais, il ne restera que 14 gagnants pour ce cru 2021 des Prix littéraires du Gouverneur général. Ceux-ci seront dévoilés sur la page livresgg.ca le 17 novembre 2021.