Marguerite Blais s’arrête de nouveau pour des raisons de santé

La ministre responsable des Aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, cesse temporairement ses fonctions pour des raisons de santé. Il s’agit de sa deuxième absence pour les mêmes motifs, depuis le mois d’août.

«La passion que j’ai pour les aînés et les personnes proches aidantes m’a poussée à revenir au travail plus rapidement que mon médecin le souhaitait. Toutefois, je dois écouter ses conseils et prendre un temps de repos afin de revenir en pleine forme. J’ai encore beaucoup de dossiers à mener d’ici la fin du mandat, dont la sanction de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et de tout autre personne majeure en situation de vulnérabilité», a partagé Mme Blais via communiqué.

Le ministre de la Santé Christian Dubé s’occupera des dossiers de la députée de Prévost en son absence.

Plus de détails à venir