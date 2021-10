COVID-19: Le vaccin Pfizer autorisé pour les 5 à 11 ans aux États-Unis

Après avoir minutieusement passé en revue des résultats d’essais cliniques menés par Pfizer sur plusieurs milliers d’enfants, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) autorise vendredi l’utilisation du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech, pour les 5 à 11 ans.

Cette annonce ouvre la voie au lancement imminent d’une nouvelle grande étape de la campagne d’immunisation, qui concerne environ 28 millions d’enfants dans le pays.

Aux États-Unis, les cas de COVID-19 rapportés chez les enfants de 5 à 11 ans représentent jusqu’à 39% des cas chez les individus de 18 ans et moins. Selon les Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), environ 8300 cas de COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans ont entrainé une hospitalisation. Depuis le 17 octobre, on rapporte 146 décès dans cette tranche d’âge à cause du virus.