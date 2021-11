Messenger, Workplace Chat et Instagram en panne

Les plateformes de messagerie Workplace Chat, d’Instagram et Messenger, qui sont la propriété de la société Facebook, rencontrent des problèmes techniques mercredi après-midi. Des centaines d’utilisateurs au pays ont notamment rapporté des problèmes de panne en début d’après-midi selon le site DownDetector, qui effectue une surveillance des problèmes et des pannes en temps réel. La panne ne se limite par ailleurs pas au Canada, alors que d’autres médias, notamment en France et au Royaume-Uni ont également rapporté que la nouvelle.

Peu après 15h30, la compagnie, qui a récemment annoncé qu’elle changeait de nom pour Meta, a indiqué sur Twitter par le truchement du responsable des communications, Alexandru Voica être au courant que «certaines personnes» ont des difficultés à accéder à la fonction de messagerie directe de Messenger, Workplace Chat et d’Instagram.

«Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient», indique M. Voica.

Rappelons qu’au début du mois d’octobre, Facebook avait fait l’objet d’une panne majeure d’une durée de six heures qui avait affecté plus de 125 000 personnes. Plus tard cette journée-là, alors que Facebook fonctionnait à nouveau, des utilisateurs avaient rapporté des difficultés sur les réseaux Snapchat et Netflix.

Facebook compte quelque 2,8 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Plus de détails à venir.