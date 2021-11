Le pont Samuel-de Champlain vêtu de rouge le jeudi 11 novembre

Dans l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal, le pont Samuel-De Champlain s’apprête à changer de couleur.

Une illumination spéciale sera mise en place pour le jour du Souvenir le 11 novembre.

Le pont routier relie les villes de Brossard et de Montréal, en traversant le fleuve Saint-Laurent. Il sera illuminé de rouge du coucher du soleil jusqu’à 20 heures.

Dominic LeBlanc, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités explique que «le pont Samuel-De Champlain sera illuminé de rouge le jour du Souvenir. A l’image des coquelicots qui ornent les boutonnières des Canadiens, tandis que nous honorons les individus qui ont servi notre pays avec courage et détermination. L’illumination du pont, lui-même symbole de force et de solidarité, notre gratitude envers ceux et celles qui ont combattu pour la liberté dont nous profitons en ce jour du Souvenir et à chaque jour.»

L’éclairage spécial de couleur rouge sera visible jusqu’à 20 heures, précise Infrastructure Canada.



Après 20 heures, l’éclairage architectural reviendra au bleu vert, utilisé pendant la période de migration des oiseaux.