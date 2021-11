COVID-19: le Québec rapporte quatre nouveaux décès

Le Québec rapporte quatre nouveau décès dans le cadre du bilan quotidien de la pandémie, dimanche. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en baisse alors qu’on en recense 634, 81 de moins qu’au bilan de samedi. Notons toutefois que 25 502 tests de dépistage ont été effectués en date du 12 novembre pour compiler ces résultats, 2170 de moins qu’au jour précédent.

Les hospitalisations sont également en baisse, dimanche, avec un cumul de 189, une statistique en baisse de neuf par rapport à hier. Quelque 42 personnes sont aux soins intensifs, deux de moins que la veille.

Les éclosions actives sont en hausse de 14 au Québec, avec un total de 480. Quelque 6457 doses de vaccin s’ajoutent au bilan de la pandémie, dont 2291 premières doses et 4166 deuxièmes doses. Un taux de 87% de Québécois âgés de 12 ans et plus ont été pleinement vaccinés.

Une proportion de 61% des nouveaux cas de COVID-19 rapportés dimanche concernent des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose de vaccin il y a moins de 14 jours. Plus d’un tiers (36%) des nouvelles infections sont liées à des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il est 4,5 fois plus risqué pour une personne non vaccinée de contracter la COVID-19 que pour une personne adéquatement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est 16 fois plus élevé.

Plus de la moitié (54,38%) des hôpitaux québécois ne recensent par ailleurs aucun cas de COVID-19.