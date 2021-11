COVID-19: nouveaux cas stables, hospitalisations en baisse

Le Québec enregistre un bilan stable pour ce qui est des nouveaux cas de COVID-19, samedi, alors qu’on rapporte 715 nouvelles infections, une de moins que la veille. Quelque 27 672 analyses ont été effectuées, vendredi, pour compiler ces résultats, 1081 de moins qu’au précédent bilan.

La moyenne quotidienne sur sept jours est de 427 nouveaux cas. Rappelons que vendredi, la province avait recensé plus de 700 nouveaux cas pour la première fois depuis le 14 octobre.

Le nombre d’hospitalisations à travers la province est en baisse, alors que 198 personnes sont hospitalisées en raison d’une infection à la COVID-19, sept de moins qu’au bilan de vendredi. Quelque 44 personnes sont aux soins intensifs, quatre de plus qu’hier.

On déplore six nouveaux décès au Québec, ce qui porte le bilan de la pandémie à 11 541 morts depuis mars 2020. Le nombre d’éclosions actives est en baisse. On en dénombre 466, 22 de moins qu’hier.

Campagne de vaccination

Un total de 6309 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées par les travailleurs de la santé, vendredi, dont 2305 premières doses et 4004 deuxièmes doses. Une proportion de 87% des Québécois âgés de 12 ans et plus ont été pleinement vaccinés et 91% ont reçu une première dose.

Notons que vendredi, Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin de Moderna comme dose de rappel. Une partie des Québécois pourraient ainsi obtenir une troisième dose s’ils ont été vaccinés depuis plus de six mois. Le vaccin de Pfizer est approuvé en dose de rappel depuis mardi.

Près de 65% des nouveaux cas rapportés samedi sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Les personnes ayant reçu une deuxième dose depuis au moins sept jours représentent près de 32% des nouveaux cas de COVID-19.

La proportion des hôpitaux québécois qui ne présentent aucun cas de COVID-19 est de 55,32%. La veille, cette proportion était de 54,24%.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le risque d’infection à la COVID-19 est 4,5 fois plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses de vaccin. Le risque d’hospitalisation est 16,1 fois plus élevé.