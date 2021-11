Paul St-Pierre Plamondon ne se présentera pas dans Marie-Victorin

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, passera son tour lors des futures élections partielles dans la circonscription de Marie-Victorin, en Montérégie. Celui qui exerce ses fonctions hors chambre préfère continuer son travail de terrain dans l’ensemble du Québec en vue des élections provinciales de 2022.

«Mon travail de terrain en préparation des élections générales se poursuit, exactement comme je l’avais promis: je multiplie mes présences dans chaque région, dans les cégeps, dans les universités, auprès des entrepreneurs, des syndicats et des acteurs de la société québécoise», écrit M. St-Pierre Plamondon dans une lettre destinée aux militants du Parti qu’a obtenue Métro.

Le PQ estime avoir trouvé un candidat «à dimension locale, mais également présent sur la scène nationale» pour la circonscription. L’identité du candidat sera dévoilée au cours des prochains jours.

«Les citoyens de Marie-Victorin et de Longueuil ont toujours été fortement attachés à l’idée d’indépendance. Ils sont fortement attachés à notre langue et à notre culture. Devant un gouvernement qui n’a que des paroles en surface et qui accumule les échecs dans ses demandes au gouvernement fédéral […], nous répondrons par une campagne authentique et sentie», estime M. St-Pierre Plamondon.

Jeu d’échecs

La CAQ et le PQ s’étaient livré une bataille stratégique au cours des dernières semaines. Paul St-Pierre Plamondon demandait au gouvernement de déclencher les élections dans Marie-Victorin le plus rapidement possible, pour permettre aux citoyens de la circonscription de miser sur un député.

«François Legault a refusé, préférant faire de la politique avec la date de l’élection partielle – qui demeure d’ailleurs toujours inconnue», dénonce le chef du PQ. Inversement, le premier ministre demandait au parti d’afficher clairement ses intentions avant de déclencher les élections.

Dans la foulée, les libéraux se disaient prêts à respecter la tradition selon laquelle les partis doivent laisser le champ libre à un chef sans siège qui souhaite se présenter dans une circonscription. De l’autre côté du spectre, Québec solidaire souhaite présenter un candidat, estimant être «la meilleure alternative» à la CAQ.

La circonscription de Marie-Victorin demeure vacante depuis l’élection de la députée Catherine Fournier à titre de mairesse de Longueuil. Celle-ci avait été élue sous la bannière du PQ avant de quitter l’organisation politique pour siéger comme indépendante.