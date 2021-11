Québec financera l’École des dirigeants des Premières Nations à hauteur de 10M$

Québec investira 10M$ sur cinq ans dans la nouvelle École des dirigeants des Premières Nations de HEC Montréal, a annoncé le premier ministre du Québec, François Legault, lors du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec vendredi.

Cette école lancée hier est la toute première école universitaire destinée à former des élus, des administrateurs, des dirigeants d’entreprise et des entrepreneurs autochtones.

Le Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, qui s’étale sur deux jours les 25 et 26 novembre, est le premier sommet sur l’économie des Premières Nations en 15 ans. Si la journée d’hier était dédiée à la communauté d’affaires, c’est la politique qui est au cœur des échanges aujourd’hui.

Au courant de la journée, des représentants des Peuples autochtones et des représentants du gouvernement se réuniront autour de quatre «tables de discussions» pour discuter d’emploi et de formation, d’entrepreneuriat, d’habitation, ainsi que de finance et du Conseil du trésor.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, tout comme le ministre des Finances, Éric Girard, et la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, seront présents pour ces discussions.

Signature d’une déclaration d’engagements

Au terme du Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, le gouvernement du Québec, des entreprises et des organisations signeront un texte d’engagements.

Le «Grand cercle de l’engagement» sera coprésidé par le chef Ghislain Picard et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière. Le texte d’engagements guidera les actions à prendre dans les prochains jours et mois.

C’est devant nos enfants que nous allons prendre l’engagement d’avancer pour le futur. On ne peut pas l’échapper. Ian Lafrenière

«C’est un grand rendez-vous, le momentum est là. On va travailler ensemble pour le bien-être des prochaines années», a déclaré Ian Lafrenière au début de la journée.

Pour sa part, la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a lu sa «déclaration d’engagement» vendredi matin lors d’un panel auquel elle participait. La société d’État s’engage à «approfondir et solidifier le dialogue avec les Premières Nations et la nation inuit pour définir nos objectifs communs et tracer ensemble la route qui nous mènera à leur atteinte».