Montréal, paradis fiscal pour les Français?

Un important système de paradis fiscaux permettrait à des millionnaires français de délocaliser leur fortune au Québec, grâce aux trusts. C’est ce que révèle une grande enquête publiée dans le journal français Libération intitulée «ISF Gate: La grande évasion» et signée Laurent Léger.

L’enquête dévoile les dessous d’un mécanisme d’évasion fiscale, peu connu en France, qui permet à de grandes fortunes de placer leur argent dans des trusts au Québec et d’ainsi échapper à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

De très gros patrimoines français ont ainsi fait le choix de transférer une partie de leur richesse dans des paradis fiscaux au Québec. Ce système d’optimisation fiscale leur permet ainsi de ne pas être imposés dans l’hexagone. Un de ces trusts, Blue Bridge, est installé à Montréal et gère des centaines de millions d’euros appartenant à des millionnaires et milliardaires français.

Jacques Le Blevennec, un avocat français, serait également la cible principale de l’investigation. «L’homme semble en être le pivot, le chef d’orchestre» révèle l’enquête.

C’est une longue liste de riches familles françaises qui auraient bénéficié de ce système d’évasion fiscale depuis plus d’une décennie. On y retrouve, entre autres, les frères Seydoux et l’ancien maire de Vittel.

Plus de détails à venir…