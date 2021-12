Le nombre d’écoles fermées à Montréal s’alourdit

Les cas positifs de COVID-19 se multiplient dans les écoles du Québec. Selon la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, le nombre d’écoles fermées s’élève désormais à 11.

Le 15 décembre, 40% des éclosions actives dans la province touchaient le niveau primaire et préscolaire, selon des données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Notre approche pour contrer le variant Omicron est suppressive et très sévère. Dès qu’un cas d’Omicron est identifié dans une classe, la classe ferme. Jean-Nicolas Aubé, porte-parole de la Direction régionale de santé publique de Montréal

Limiter le risque de contamination

Le premier ministre François Legault a annoncé jeudi une série de mesures qui seront prises dans le réseau scolaire pour réduire les risques de contamination, en raison de la virulence du variant Omicron.

La date de la rentrée scolaire est maintenue pour les élèves en éducation préscolaire et des écoles primaires, mais elle est reportée au 10 janvier pour les écoles secondaires et les réseaux collégial, universitaire, de formation professionnelle et de formation générale des adultes, dans l’ensemble du Québec. Certains cours se feront à distance.

Les universités recensent quant à elles peu de cas, comptent terminer la session d’automne comme prévu et indiquent suivre de près la situation pour la session d’hiver.

Rappelons que Québec a annoncé la réintroduction du masque d’intervention en classe et dans les espaces communs, dans tous les milieux d’enseignement, dès lundi prochain, le 20 décembre.

En date du 15 décembre environ 47% des enfants de 5 à 11 ans avaient reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19. Ce taux grimpe à 53% si on ajoute les quelque 41 900 enfants qui sont en attente d’un rendez-vous.

Plus de détails à venir…