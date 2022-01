COVID-19: remontée des hospitalisations

Le Québec fait état d’une légère remontée des hospitalisations dues à la COVID-19, alors que les admissions aux soins intensifs enregistrent une légère diminution.

Le Québec recense aussi 52 nouveaux décès dans les dernières 24 heures.

La hausse des hospitalisations dans les établissements de santé québécois est de 16 personnes, ce qui donne un total de 3299 personnes alitées dans les hôpitaux de la province. Les admissions aux soins intensifs enregistrent de leur côté une baisse de 10 personnes, pour un total de 263 personnes.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour et les admissions aux soins intensifs, on dénombre 73 personnes de 59 ans et moins et 181 personnes de 60 ans et plus.

Les infections atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 2807. Cette donnée n’est toutefois pas représentative du nombre réel de cas, puisque le dépistage est limité à un nombre restreint de personnes.

Avec les 52 nouveaux décès comptabilisés, le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe maintenant à 12 851 décès.

Selon les données de l’INSPQ, les prélèvements en date du 24 janvier s’élèvent à 30 014 tests réalisés.

Hospitalisations actives dans les hôpitaux de Montréal

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 17 +1 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 112 -4 Hôpital général de Montréal 52 +3 Hôpital général juif 141 -5 Centre hospitalier de St. Mary 69 +1 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 196 +3 Hôpital de Verdun 62 +5 CHU Sainte-Justine 28 0 L’Hôpital de Montréal pour enfants 9 -1 Hôpital neurologique de Montréal 5 0 Hôpital Royal Victoria 79 -6 Hôpital de LaSalle 4 +2 Hôpital général du Lakeshore 63 -2 Hôpital de Lachine 14 0 Hôpital Fleury 35 +1 Hôpital Jean-Talon 45 +10 Hôpital Santa Cabrini 69 0 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 108 -3 Hôpital Notre-Dame 69 +4

Passeport vaccinal dans les grandes surfaces

La nouvelle mesure sanitaire qui rend obligatoire le passeport vaccinal dans certains magasins à grande surface entre en vigueur aujourd’hui. L’élargissement du passeport vaccinal concerne spécifiquement les magasins à grande surface dont la superficie est supérieure à 1500 mètres carrés (16 000 pieds carrés).

La nouvelle mesure sanitaire ne concerne pas les épiceries et les pharmacies puisqu’elles offrent des services jugés essentiels tout comme les stations-service et les aires communes des centres commerciaux.

La mesure dispense également les pharmacies situées dans ces magasins à grande surface, mais à condition qu’un employé accompagne les personnes non vaccinées. Celles-ci devront également limiter leurs achats à des produits ou des services pharmaceutiques.