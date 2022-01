COVID-19: 85 nouveaux décès

Le Québec recense 85 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe maintenant à 12 936 décès.

Par ailleurs, le Québec fait état d’une légère diminution des hospitalisations dues à la COVID-19, alors que les admissions aux soins intensifs restent stables.

La baisse des hospitalisations dans les établissements de santé québécois est de 21 personnes, ce qui donne un total de 3278 personnes alitées dans les hôpitaux de la province. Les admissions aux soins intensifs, de leur côté, restent stables, avec un total de 263 personnes.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour et les admissions aux soins intensifs, on dénombre 83 personnes de 59 ans et moins, dont 16 enfants âgés de 0 à 4 ans, et 189 personnes de 60 ans et plus.

Les infections atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 2977. Cette donnée n’est toutefois pas représentative du nombre réel de cas, puisque le dépistage est limité à un nombre restreint de personnes.

Selon les données de l’INSPQ, les prélèvements en date du 25 janvier s’élèvent à 21 730 tests réalisés.

Hospitalisations actives dans les hôpitaux de Montréal

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 17 0 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 104 -8 Hôpital général de Montréal 51 -1 Hôpital général juif 140 -1 Centre hospitalier de St. Mary 64 -5 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 186 -10 Hôpital de Verdun 56 -6 CHU Sainte-Justine 28 0 L’Hôpital de Montréal pour enfants 9 0 Hôpital neurologique de Montréal 5 0 Hôpital Royal Victoria 83 +4 Hôpital de LaSalle 3 -1 Hôpital général du Lakeshore 59 -4 Hôpital de Lachine 14 0 Hôpital Fleury 33 -2 Hôpital Jean-Talon 41 -4 Hôpital Santa Cabrini 70 +1 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 107 -1 Hôpital Notre-Dame 69 0

Conférence de presse à 14h

Le premier ministre François Legault tiendra un point de presse à 14h aujourd’hui sur l’évolution de la COVID-19. Il sera accompagné par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que par le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau.