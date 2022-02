GoFundMe coupe le sociofinancement des organisateurs du convoi

GoFundMe supprime la campagne de sociofinancement des camionneurs du «convoi de la liberté».

«Compte tenu de l’évolution de cette situation, aucun autre fonds ne sera directement distribué aux organisateurs du Freedom Convoy», écrit la plateforme de sociofinancement dans un communiqué, vendredi soir, à la veille d’un rassemblement de camionneurs à Québec.

«GoFundMe soutient les manifestations pacifiques et nous pensons que c’était l’intention de la collecte de fonds Freedom Convoy 2022 lors de sa création. Nous avons maintenant des preuves des forces de l’ordre que la manifestation auparavant pacifique est devenue une occupation, avec des rapports de police faisant état de violences et d’autres activités illégales.»

La plateforme dit avoir examiné les faits à Ottawa et avoir discuté avec les forces de l’ordre locales et les autorités municipales avant de prendre sa décision. La collecte de fonds, évalue-t-elle, enfreint ses conditions d’utilisation qui interdisent la promotion de la violence et du harcèlement. Par conséquent, la campagne a été supprimée.

Plus tôt cette semaine, 1 million de dollars avait été débloqué pour le mouvement qui disait vouloir organiser une manifestation pacifique à Ottawa.

«Compte tenu de l’évolution de cette situation, aucun autre fonds ne sera directement distribué aux organisateurs du Freedom Convoy – nous travaillerons avec les organisateurs pour envoyer tous les fonds restants à des organisations caritatives crédibles et établies choisies par les organisateurs du Freedom Convoy 2022 et vérifiées par GoFundMe», peut-on lire dans le communiqué.