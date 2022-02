La CCMM anticipe une baisse d’achalandage jusqu’à 25% au centre-ville postpandémie

L’adoption de modèles hybrides dans le marché du travail pourrait réduire l’achalandage des travailleurs au centre-ville de Montréal d’environ 19% à 25% dans les prochains mois, selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Le président et chef de la direction à la CCMM, Michel Leblanc, a présenté vendredi matin les résultats d’une récente étude sur la relance du centre-ville de Montréal. «On estime qu’il aura entre 19% à 25% de baisse d’achalandage sur une base quotidienne au centre-ville une fois sera rétabli l’équilibre de 100% des gens qui viennent», a-t-il déclaré.

De plus, la CCMM prévoit que cela résultera en une «baisse des dépenses» de l’ordre de 14%. «C’est énorme, dit M. Leblanc. Si on se dit que le centre-ville est une zone commerciale, ça veut dire que dans cette zone il va y avoir 25% de moins de clients. Même s’ils sont 25% de moins, il va quand même avoir de la dépense qui va se faire par des résidents, des touristes et des travailleurs».

