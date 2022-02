Blocage des paramédics aux entrepôts de la SAQ

Sans convention collective depuis près de deux ans, les ambulanciers paramédicaux affiliés à la CSN ont fait un coup d’éclat vendredi matin en bloquant les centres de distribution de la SAQ à Montréal et Québec.

Les travailleurs du secteur préhospitalier demandent notamment un redressement afin d’avoir un «salaire compétitif par rapport aux salaires versés dans les autres services de sécurité publique ou encore dans les urgences des hôpitaux». Selon le syndicat, l’offre d’augmentation de 6% sur trois ans faite par le gouvernement est insuffisante et «aurait pour effet d’accroître encore davantage le fossé de rémunération entre les paramédics et tous les autres salarié-es qu’ils côtoient au quotidien».

Les ambulanciers réclament également des changements au niveau des horaires. «Nous avons droit à une qualité de vie même si par sa nature, notre travail dans les situations d’urgence exige qu’on puisse faire face aux imprévus. Mais ça devient de plus en plus une pratique de gestion d’exiger de nous qu’on travaille au-delà des heures prévues», a mentionné Patrice Girard, président du Syndicat du préhospitalier des Laurentides et de Lanaudière.

La SAQ réagit

De son côté, la SAQ a brièvement commenté l’affaire par voie de communiqué.

«Ces manifestations viennent malheureusement perturber nos activités, mais nous sommes confiants que les conséquences sur nos opérations seront mineures. Nous sommes en contact avec les autorités compétentes pour assurer la sécurité de nos employés et de nos propriétés. Nous espérons que la situation se résorbera rapidement», peut-on lire dans la déclaration.